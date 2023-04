Le 50ème, une odyssée du festival international de la bande dessinée d'Angoulême

Scénaristes, dessinateurs, coloristes, éditeurs, fanzineux et journalistes le savent bien : l'odyssée angoumoisine est toujours ponctuée de surprises... Faits politiques, petites phrases, concerts de dessins ou partenariats transmédias, et d'un Grand Prix à un autre, le FIBD fourmilled'anecdotes connues ou ignorées : cet ouvrage les retrace de manière chronologique, dans une perspective illustrée permettant de circonscrire doublement le Festival d'Angoulême comme un laboratoire de création et un écrin mémoriel. Deux chapitres abordent l'histoire du Festival off ainsi que celle du Prix Fanzine, l'une des originalités du Festival. Une longue histoire, "à suivre"