D'amour et de haine. Les roses de la passion ; Envoutante proximité

Ils n'ont rien en commun... Mais ils vont se marier ! Les roses de la passion Fleuriste, elle sublime les mariages. Avocat, il plaide en faveur du divorce. Tout sépare Holly de Zack. Du moins, jusqu'à ce qu'ils soient déclarés fiancés. Dès lors, Holly décide de se prêter au jeu. Mais elle a beau lutter contre le désir, elle sent peu à peu ses résolutions vaciller. Au point qu'elle oublie soudain qu'il ne s'agit entre eux que d'une comédie... Envoûtante proximité Sabrina est ravie d'être à Venise. Cette escapade lui permet d'échapper à la grisaille londonienne, et surtout à Max. Du moins le croit-elle, car son ennemi de toujours débarque soudain dans son hôtel. Et l'établissement affichant complet, ils découvrent qu'ils vont devoir faire chambre commune. Une situation d'autant plus impensable que tous deux ont échangé un baiser trois semaines plus tôt. Aussi torride qu'inoubliable... Romans réédités