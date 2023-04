Ouïr le jamais vu. Dominique Vermeersch, Edition

"L'espace comme mon corps sont imprégnés de grandes toiles représentant un univers désolé de fin de siècle [...]. L'héritage familial est traversé d'ondes mystiques issues de vocalises incompréhensibles chantées en latin [...]. Il y a aussi ces gestes lents qui viennent de l'âme, un rite spirituel réalisé par un oncle prêtre chamane [...]. Dans ce même espace, il y a des peintures de femmes martyres, des annonciations mélangées d'assomptions de résurrections et de morts. Ce trop-plein de sensations, d'héritages, va me forcer à me retirer, me dénuant dans un vide sans nom, un espace qui esquive le monde" dit Dominique Vermeesch en évoquant son univers.