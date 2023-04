"Trafic" est l'histoire d'une apparition, puis d'une disparition. Entre les deux, un voyage improbable en Louisiane, où il sera entre autres question d'un film et d'un pactole. "Trafic" est le deuxième roman de l'auteur de "Echec, et Mat", où se déploie une incessante pulsion désirante analogue à celle qui signa le succès critique et public de son premier livre. "Son visage était blême, incliné, ses yeux clos et ses lèvres inertes, son front glacé. Face à l'évidence, les impressions de Vincent déferlèrent, dont celle de rejoindre Manon au terme d'un long voyage".