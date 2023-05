Comment est-il possible que tant d'hommes, tant de nations, supportent un tyran qui n'a de puissance que celle qu'on lui donne ? Qui n'a le pouvoir de nuire que parce qu'on accepte de l'endurer ? La domination ainsi subie peut-elle être autant du fait du tyran que de celui qui s'y soumet ? Voilà ce à quoi Etienne de La Boétie nous enjoint de réfléchir. Si ce réquisitoire contre la tyrannie a été écrit au 16e siècle, il n'a cessé d'être réédité depuis. - Texte en français moderne - Philosophe, poète et juriste, grand ami de Montaigne qui lui rend hommage dans ses " Essais ", Etienne de La Boétie est un écrivain humaniste dont le Discours de la servitude volontaire a eu un retentissement majeur sur la philosophie politique. Il naît à Sarlat en 1530 et meurt à seulement trente-deux ans en 1563.