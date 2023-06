L'Ille-et-Vilaine... à pied. réf D035

Bordée par la Manche, arrosée par la Vilaine et le Couesnon, l'Ille-et-Vilaine présente une grande diversité de paysages et de milieux naturels : dunes, forêts, landes, tourbières, bocage, gravières... 43 randonnées dans un département riche en patrimoine (Rennes, métropole d'Art et d'Histoire ; Saint-Just, site mégalithique...) et points de vue remarquables (la pointe du Grouin à Cancale, la butte à Bigot à Fougères...).