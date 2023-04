Avaler du sable

Mavrak est une petite ville du Far-West peuplée de pistoleros et de filles de joie, située au milieu d'un désert de sable brûlant. Ici, la sobriété est déraison. Depuis toujours, deux familles, les Marlowe et les Ramírez, s'opposent en une rivalité assassine. Celle-ci se voit bientôt ranimée par le meurtre lâche d'un des fils Ramírez. D'autant qu'un shérif est envoyé à Mavrak pour faire régner la justice dans cette zone de non-droit. Les haines ancestrales vont se déchaîner, jusqu'à provoquer la résurrection des morts dans une atmosphère de fin du monde pleine de sable et de sang. Traduit du portugais (Brésil) par Mélanie Fusaro. "Un western hallucinant, inventif et surprenant, hanté par la voix des chamanes et les ombres du passé. ". . Librairie L'Esprit Livre