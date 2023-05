Pour l'amour d'un pédiatre ; Un confrère si charmant ; Retrouvailles en Australie

Pour l'amour d'un pédiatre, Carol Marinelli Si Bridgette finit par céder aux avances de Dominic Mansfield, son si séduisant collègue à l'hôpital, c'est parce que les choses sont claires entre eux : il ne s'agira que d'une aventure. Mais, très vite, Bridgette se sent prise au piège des sentiments qu'elle commence à éprouver pour Dominic... Un confrère si charmant, Louisa Heaton Lorsque le Dr Cameron Brodie lui propose de le remplacer à son cabinet, afin qu'il puisse se consacrer à son rôle de papa, Bethan est surprise. Leurs familles ne sont-elles pas ennemies ? Quoi qu'il en soit, l'occasion est trop belle : en congé depuis la naissance de sa fille, elle a hâte de reprendre du service. Mais Bethan déchante en découvrant le secret de Cameron... Retrouvailles en Australie, Annie O'Neil Raphael Bouchon va travailler avec elle ? Maggie est sous le choc. Pourquoi le chirurgien le plus réputé de Paris a-t-il rejoint les urgences de Sydney ? Mais, surtout, pourquoi se montre-t-il si prévenant, bien qu'il l'ait abandonnée treize ans plus tôt ? Jamais elle n'oubliera qu'il a choisi de suivre son ambition alors qu'elle venait de lui déclarer sa flamme... Romans réédités