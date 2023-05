Pour le coeur d'un duc

Londres, XIXe siècle Il n'est jamais trop tard... pour devenir duchesse ? Depuis le décès de son époux trois ans plus tôt, Amelia offre ses services de marieuse à la bonne société londonienne. Et elle est fière de sa réputation ! Elle veut donc le meilleur pour ses protégées, qui font leurs débuts dans le monde. Mais sa belle assurance s'envole lorsque, à l'occasion d'un bal huppé de la capitale, elle se retrouve face au très convoité duc de Stone. Cet homme insaisissable n'est autre que le diable au charme ravageur qui a autrefois anéanti tous ses espoirs... Maintenant qu'elle n'est plus une jeune fille innocente, Amelia saura-t-elle contrôler les émotions qu'éveille en elle ce duc au coeur de pierre ?