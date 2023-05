Une secrétaire à séduire

Afin de conclure l'affaire de sa vie, Ezio Angelos est prêt à tout, et même à convaincre Matilda, son assistante personnelle, de l'accompagner durant six mois en Grèce... en tant qu'épouse ! Ce mariage de convenance leur sera profitable à tous les deux et restera strictement professionnel, lui assure-t-il sans trop y croire. Saura-t-il en effet résister au charme de sa délicieuse secrétaire s'ils troquent leur salle de conférence habituelle pour une suite nuptiale ?