Noces à l'écossaise

Série "Alliances dans les Highlands" - Tome 2/3 Au coeur de l'Ecosse sauvage, les jeux de pouvoir se succèdent... et les passions. Ecosse, début de l'automne 1360 Coira est désespérée. Pour éviter une guerre entre son clan et celui des Campbell, la voici contrainte de se marier... avec Fergus MacMillan, l'homme qu'elle a abandonné devant l'autel six ans auparavant ! Au simple souvenir de ce fiancé aussi attirant qu'effrayant, Coira ne peut s'empêcher de frissonner. Quel sombre traitement lui réservera-t-il, après sa trahison ? Fergus, sous ses airs de guerrier intraitable, est-il capable de lui pardonner ? Une chose est sûre : à l'idée de le revoir, Coira sent soudain son coeur battre très fort...