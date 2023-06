Sur la piste du vrai Indiana Jones. Voyage au bout d'un mythe

Comment l'idée de mettre en scène les aventures d'un pilleur de tombes au grand coeur a-t-elle germé dans la tête de Steven Spielberg et George Lucas ? Que doit Indiana Jones aux magazines pulp des années 1950 et au mythe récurrent de l'aventurier perdu dans la jungle ? Qui était vraiment Percy Fawcett (1867-1925), l'explorateur britannique qui inspira largement cette littérature sérielle ? Que sait-on de sa dernière expédition au coeur de la forêt amazonienne où il était parti à la recherche d'une mystérieuse cité perdue et dont il ne revint jamais ? Des zones d'ombre de Percy Fawcett aux contradictions d'Indiana Jones, Ricardo Uztarroz, tisse le lien entre mythe et réalité et donne un nouvel éclairage à la célèbre saga. Journaliste à l'AFP pendant de nombreuses années, Ricardo Uztarroz se consacre aujourd'hui à l'écriture entre le Pays Basque, dont il est originaire, et Paris, où il vit. Correspondant de guerre entre 1990 et 2000, en poste au Brésil et au Pérou, c'est là qu'est née sa passion pour la forêt amazonienne dont il a été l'un des premiers à dénoncer la destruction en couvrant les vastes incendies qui la dévastaient.