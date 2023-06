La Tragédie du sous-marin Pluviôse et ses marins oubliés. Horizons

Le 26 mai 1910, au large de Calais, le sous-marin Pluviôse, fleuron de la Marine nationale, percute le paquebot Pas-de-Calais qui effectue sa liaison quotidienne vers Douvres. En quelques minutes, le submersible sombre par 17 mètres de fond. Les autorités, les sauveteurs, les familles pensent qu'il est encore temps de sauver les 27 membres d'équipage. Les opérations débutent sur le champ, la presse va informer quotidiennement en livrant les détails du renflouage. Mais le sort s'acharne et rien n'est épargné aux sauveteurs : casses, pannes, mauvais temps, difficultés liées à la passe de Calais. Et c'est plusieurs semaines après que l'on remonte enfin la coque à la surface. On retire 27 corps du sous-marin, l'émotion est immense. Des funérailles nationales en hommage aux victimes sont décrétées par le gouvernement le 22 juillet 1910. Les regards du monde entier se portent vers le port de Calais. Mais des interrogations subsistent. Cette catastrophe était-elle évitable ? Pourquoi a-t-il fallu près de quatre semaines pour renflouer le Pluviôse ? Qui étaient ces vingt-sept marins péris tragiquement dans le naufrage du sous-marin ? Qui étaient ces sauveteurs - médecins, infirmiers, scaphandriers, marins - qui, au péril de leur vie, ont participé à ces opérations ? Et les familles ? Quelles ont été leurs souffrances ? Et enfin quelle est l'histoire du monument d'hommage "Aux marins du Pluviôse" inauguré le 22 juin 1913 à Calais ? Dans cet ouvrage abondamment illustré, Luc Corlouër et Roland Biguenet investissent ces questions en utilisant de nombreux documents rares et inédits, ils apportent un éclairage nouveau sur ce tragique évènement, oublié aujourd'hui, il a pourtant constitué un moment fort de l'histoire maritime.