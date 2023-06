Burn after writing (phases de la lune) - L'édition française officielle

L'édition française tant attendue du phénomène mondial sur les réseaux sociaux ! Pouvez-vous être vraiment honnête lorsque personne ne vous regarde ? TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube... Le monde est devenu un gigantesque confessionnal. Dans un renversement de tendance, Burn After Writing vous encourage à ne rien partager. Avec ses questions incisives, ce journal intime vous met au défi de jouer à un jeu d'action ou vérité avec vous-même. Repoussez vos limites, réfléchissez à votre passé, à votre présent et à votre futur, et créez un livre secret qui parle de vous, rien que pour vous. Et lorsque vous aurez terminé, jetez-le, cachez-le... ou brûlez-le après l'avoir écrit