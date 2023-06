Frnck Tome 1 : Le début du commencement

Franck est un gamin de 13 ans qui vit dans un orphelinat depuis sa plus tendre enfance. Un jour, alors qu'une énième famille est prête à l'adopter, la directrice laisse échapper que personne ne sait ce que sont devenus ses parents. Abasourdi par cette révélation, alors qu'il les croyait morts, Franck décide de fuguer et de retrouver sa famille. Il commence sa quête à l'endroit précis où il a été trouvé. A l'époque une forêt, aujourd'hui un chantier pour un futur parc d'attractions préhistoriques sur le thème de la préhistoire. Sur place, Franck échappe de justesse aux crocs d'un molosse mais chute dans un étang, échappe de peu à la noyade et reprend conscience dans une grotte. Après avoir été pourchassé par un smilodon, fait prisonnier par une tribu d'Homo sapiens et servi d'appât pour un poisson géant, Franck se rend compte qu'il n'a pas atterri dans un parc aux effets spéciaux ultra-réalistes... Il est tombé dans une faille spatiotemporelle et est remonté jusqu'à la vraie préhistoire !