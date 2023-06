Le goût de la nage

Nager en mer, c'est affronter les éléments, les vagues et le vent ; nager en piscine, c'est se couler dans les ondes accueillantes d'une eau douce, mais parfois trop chlorée. Qu'on la pratique pour la détente ou par choix de la compétition, la nage est une expérience. On y acquiert sens de la résistance, faculté d'obstination, goût du dépassement de soi. Le plaisir qu'elle procure est indéniable. La nage a été célébrée par de nombreux écrivains qui, chacun à leur manière, évoquent la singularité de cette activité : nager est un art de vivre et de penser. Histoires d'eau en compagnie de Gustave Flaubert, Emile Zola, Louis Aragon, Ernest Hemingway, Albert Camus, Paul Morand, Jonathan Littell, Yannick Haenel, George Orwell, Gilles Paris, Pierre Assouline, Herman Hesse, Chantal Thomas, Annie Leclerc, Julie Otsuka, et bien d'autres...