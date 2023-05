La journee des pets et des rots. 2e édition

"Ca suffit ! Plus personne ici ne va péter ni roter jusqu'au prochain jour de congé !" Que se passe-t-il quand papa et maman en ont assez d'entendre leurs trois enfants péter et roter à longueur de journée ? Ils organisent un concours bien particulier ! Avec un menu adapté, des règles strictes et un système de pointage basé sur les décibels et la qualité de l'air. Une jolie chronique familiale inspirée d'un fait vécu, haute en couleur ... et en onomatopées !