Pénélope à Ulysse et autres lettres d'amour de grandes héroïnes antiques

Pénélope à Ulysse, Briséis à Achille, Phèdre à Hippolyte, Didon à Enée... Dans ce recueil de lettres fictives, dix grandes héroïnes antiques s'adressent, éplorées, à l'homme qu'elles aiment mais qui est absent ou les a délaissées. Attente, désespoir, jalousie : Ovide déplie là, avant son Art d'aimer, le motif de la blessure amoureuse et sonde avec lyrisme les affres de la passion". L'amour exerce d'autant plus d'empire qu'on le connaît plus tard : je brûle intérieurement ; je brûle, et une blessure secrète fait saigner mon coeur".