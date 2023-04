Violet Made of Thorns

Quand les destins d'une prophètesse malhonnète et d'un prince romantique se rencontrent... Un conte de fée sombre et moderne. Violet est une prophétesse et une menteuse. Voilà des années qu'elle influence la cour grâce à ses prophéties habilement tournées - à défaut d'être toujours vraies. Mais le prince Cyrus est bien décidé à la destituer, aussitôt qu'il sera couronné, et Violet le sait pertinemment... Seulement Cyrus est maudit et le royaume court à sa perte. Violet devra user de son intelligence pour sauver le monde de la destruction... tout en luttant contre l'attraction irrésistible qui grandit entre elle et le prince.