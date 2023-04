Mathieu vit dans la rue. Sam, sa chienne, l'aide a` continuer. Quelque chose le tue, qui n'est pas le froid ou l'indifférence des autres. Quelque chose l'empêche de respirer. Quand Sam disparaît dans les rues de Montre´al, Mathieu part a` sa recherche et, sans le vouloir, ouvre la porte a` ses de´mons. Chercher Sam s'inte´resse aux survivants. Dans une langue à la fois crue et tendre, Sophie Bienvenu de´boi^te puis remonte le de´licat assemblage de poupe´es gigognes qui constitue la me´moire humaine, jusqu'au coeur, jusqu'a` la plus petite raison d'espérer.