Pourvu que mes mains s'en souviennent

Une étrange colonie de vacances non loin de falaises. La jeune Louise n'a qu'un but : s'en évader et retrouver ses parents. Un court premier roman hors des sentiers battus, qui cache une révélation complètement inattendue. On ne sait pas bien ce qu'il se passe dans ce château cerné par des champs de tournesol, dans cette étrange colonie de vacances. Des choses mystérieuses, angoissantes. Certains enfants sont là de leur plein gré, on aurait dit depuis toujours, d'autres ont été arrachés à leur famille. Les monos rôdent dans une atmosphère inquiétante. On tâtonne un peu dans le noir aux côtés de Louise, la jeune narratrice. Ici et là, on entend parler de mauvais traitements, certains pensionnaires sont abrutis par les médicaments, d'autres disparaissent du jour au lendemain. Louise sait qu'elle a été kidnappée. Elle est perdue, elle se sent menacée et n'a qu'une obsession : sauver sa peau. Prête à tout, elle décide de s'échapper grâce à un projet aussi fou que secret. Avec l'aide de deux de ses camarades, Juliette, l'armoire à glace qui passe sa vie à pleurnicher, et Simon, le bricoleur amoureux d'elle, Louise va tout risquer pour fabriquer un deltaplane et tenter de décoller, quitter cet enfer pour retrouver ses parents... A moins que tout ceci ne soit qu'une vue de l'esprit.