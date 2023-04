Fleurs sauvages au fil des saisons. 120 espèces

Plus de 120 espèces de fleurs et plantes présentées au fil des saisons, courantes ou moins, parmi lesquelles on retrouve des espèces emblématiques comme le drosera, des plantes plus rares comme la lobélie brûlante, la serratule des teinturiers ou le flûteau nageant mais aussi l'ail des ours ou la bruyère cendrée... Une promenade pédagogique qui fourmille d'infos sur l'origine des noms, les légendes et autres mystères, y compris la mythologie autour de la botanique. Des pictos précisent aussi leurs aspects médicinal, culinaire, mellifère ou toxique.