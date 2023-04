Getting up Together

L'été, la fin des cours, les vacances qui approchent. Tout aurait pu être différent. Mais cette année, Arthur est mort. Il a mis fin à sa vie, laissant derrière lui une famille en deuil et des amis qui le pleurent. Tous, dans l'incompréhension. Pourquoi ? Comment a-t-il pu en arriver là ? Ses amis décident de partir au Mexique tous ensemble pour honorer sa mémoire. Parmi eux, Ange, le sportif populaire et séducteur, qui a le monde à ses pieds. Et Cosme, l'introverti mal dans sa peau qui a du mal à faire confiance. Ils n'ont rien en commun, se détestent, et pourtant... Une romance MM tendre et bouleversante, un cheminement vers la vérité et la résilience. Un roman fort que tout le monde devrait lire !