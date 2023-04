Norvège. Edition 2023

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Oslo, Archipel des Lofoten, Route de l'Atlantique... - Les coups de coeur : S'éblouir du spectacle majestueux des aurores boréales ; Glisser sur la neige, dans un traîneau tiré par des chiens à la manière des trappeurs ; Déguster le meilleur de la cuisine norvégienne traditionnelle... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Observer les baleines à Andenes ; Grimper à Bergen ; Vivre comme les Vikings... - Des suggestions d'itinéraires : La grande boucle sud en 21 jours ; La Norvège arctique en 14 jours ; La Norvège des fjords en 11 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Ce guide est divisé en 7 micro-régions : Oslo et l'est de la Norvège ; Le sud de la Norvège ; Bergen et les fjords du sud-ouest ; Les fjords de l'ouest ; Le centre de la Norvège ; Tromso et les Lofoten ; La Laponie et le cap Nord. Pensez à utilisez en complément notre Carte National Norvège n°752. MICHELIN vous GuideVert l'Europe de vos rêves !