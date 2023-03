Suzanne Lenglen. Inventer le tennis moderne

Alors qu'aujourd'hui le nom de Suzanne Lenglen est principalement connu du grand-public pour être celui d'un court du stade Roland-Garros, il évoque, pour les passionnés de tennis, la plus grande championne de tous les temps. Née en 1899, sa vie se confond avec la naissance du tennis moderne qui lui doit presque tout. De l'âge de 10 ans à celui de 39 - elle meurt précocement en 1938 - elle consacre sa vie à ce jeu de balles qui fut d'abord courtois, bourgeois et anglo-saxon. A partir du début des années folles, elle le transforme en un sport majeur aux ressorts dramaturgiques multiples. Une transformation qui passe par son extraordinaire détermination et le soutien sans limite de son père, comme tant de championnes après elles.