Juif, gaulliste et amiral : la vie exemplaire de René Bloch (1923-2016) racontée pour la première fois à partir d'archives inédites. Né en Allemagne dans une famille juive alsacienne, René Moïse Bloch, petit-fils de rabbin, incarne sa vie durant l'" israélitisme " à la française - synthèse de dévouement à la République et à l'Etat, et de tradition religieuse. En effet, gaulliste dès 17 ans, cet officier de la 1re Division de la France libre prend part à la campagne d'Italie en 1943 et au débarquement de Provence en 1944. Après la guerre, alors qu'il est désormais polytechnicien et bardé de diplômes, il choisit le génie maritime et devient un acteur clef de l'appareil militaro-industriel. Figure de l'aéronautique, cet ingénieur est de tous les projets militaires et civils, du Breguet Atlantic au Concorde. A la tête du Centre d'études des Landes, où sont testés les missiles, il est au coeur de la dissuasion nucléaire. Son attachement à la marine et son autorité naturelle imposent le respect et lui valent le surnom d'" amiral Bloch ", mais aussi, hélas, de solides inimitiés. Ce proche du " dernier gaulliste " Pierre Messmer ne transige pourtant jamais et reste fidèle à ses valeurs et ses engagements Quand il meurt le 3 décembre 2016 à Paris, les honneurs lui sont rendus dans la cour des Invalides.