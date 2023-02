Adieu la belle Marguerite [EDITION EN GROS CARACTERES

Jean-Bernard Cazamayou a été élevé par ses grands-parents et par Romélie, sa mère. Son grand-père guide tous les ans le vicomte de Montfort de Tressac quand il vient chasser et pêcher. Ghyslaine, la plus jeune de ses trois enfants, est aussi belle que rebelle ; Jean-Bernard en tombe fou amoureux et il fait tout pour briller à ses yeux tout en gagnant sa vie comme aide-mécanicien. Devenu pilote de chasse, il participera à la guerre de 40 ; abattu, il s'évadera. Après avoir rejoint la RAF en Angleterre où il retrouve Ghyslaine, il est à nouveau abattu au cours d'une mission et se cache à Bordeaux avant de regagner l'Angleterre et de reprendre le combat.