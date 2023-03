Aux limites du réel. Trous noirs, monde quantique, univers parallèles, mouvement perpétuel... Quand la science défie les frontières du connu

Stupéfiant, hallucinant, extravagant... ou tout simplement extraordinaire ? Tels sont les adjectifs qui viennent à l'esprit à la lecture de ce livre consacré aux idées scientifiques les plus étonnantes, d'hier à aujourd'hui et aux révolutions de demain. Certaines ont déclenché rires et sarcasmes à leur énoncé mais se sont avérées exactes, à la plus grande - surprise de leurs détracteurs. D'autres au contraire ont été démenties, alors que les faits plaidaient en leur faveur. D'autres enfin sont trop récentes pour que leur validité ait pu être encore confirmée ou infirmée. Mais le seront-elles un jour, en raison de leur nature extrême ? Bienvenue dans le monde extraordinaire des corpuscules étranges de Lesage ou de celui, plus ahurissant encore, des tachyons. Bienvenue dans le monde des multivers et des trous noirs, aux propriétés dépassant l'entendement. Bienvenue chez les zélateurs du mouvement perpétuel, pour qui tout espoir de réalisation n'est pas perdu, et chez les avions renifleurs, l'une des entreprises les plus hasardeuse des dernières décennies. Bienvenue dans un univers d'idées scientifiques aussi déconcertantes que bien réelles, et capables de défier le meilleur de la science-fiction.