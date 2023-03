Numéro de vie

Février 1945 Alors que les bombes alliées s'abattent sur tout le Reich, un tueur en série commet des meurtres dans plusieurs villes allemandes. Ses victimes : des hommes de la SS et leurs familles. La chasse à l'homme pour trouver le coupable et arrêter cette vague mortelle entraîne le conseiller criminel Erich Klemmer et son assistante Luci Rost dans les abysses de l'appareil national-socialiste et dans la seule ville du Reich à avoir été épargnée par les bombes, Dresde... "Le traumatisme du 13 février 1945 a déjà été traité de bien des manières, mais pas encore comme un thriller". BILD "Finale meurtrière dans la tempête de feu (...) Intelligent et passionnant". Journal Saxon (Sächsische Zeitung)