Woodwalkers Tome 1 : La métamorphose de Carag

Par esprit de rébellion, Carag le puma va tenter de s'intégrer au monde des humains... Derrière le pelage fauve de Carag, jeune puma, se cache un incroyable secret : c'est un métamorphe, mi-animal mi-humain. Fasciné par la ville, Carag rêve de quitter ses montagnes natales et de vivre parmi les humains, contre l'avis de ses parents. A onze ans, il se rend au commissariat de Jackson Hole et déclare ne pas savoir d'où il vient ni qui il est. Pari gagné : tout le monde n'y voit que du feu. On lui fournit une identité et de quoi vivre comme un véritable humain. Deux ans plus tard, Carag est désormais Jay, scolarisé en cinquième à Jackson Hole. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Harcelé, rejeté, incapable de retourner à la vie sauvage, Carag trouve refuge à Clearwater High, un pensionnat pour les créatures mi-humaines mi-animales. Il y fait la rencontre d'Andrew, une célébrité chez les humains - mais en fait un métamorphe, comme lui. L'intégration est possible, c'est ce que semble lui dire l'homme d'affaires, qui le prend sous son aile. En réalité, la dure loi de la jungle s'applique partout, chez les animaux comme chez les humains. Carag devra apprendre à se méfier des apparences s'il veut survivre...