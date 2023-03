Yves Bonnefoy, critique et poésie

Quelles sont les notions principales qui structurent la production poétique et la pensée essayiste d'Yves Bonnefoy ? Le poète lui-même n'a cessé d'affirmer, et de montrer, que "poésie" et "critique" ont, depuis Baudelaire, partie liée de manière consubstantielle. Une première partie plus théorique dresse la liste des principes et catégories de cette critique en poésie ; une seconde déploie les diverses modalités d'application pratique d'une poésie qu'on peut dire critique.