Spoon and White Tome 3 : Cop Mic Mac

Les pires flics new-yorkais s'occupent des triades et sortent le rouleau (de printemps) compresseur... Suite à la destruction intégrale d'un fast food de Chinatown, Spoon et White se retrouvent affectés à la sortie des écoles. Mais un malheur n'arrive jamais seul. Car, au trente-sixième dessous, ils apprennent les fiançailles de Courtney Balconi, la femme de leur rêve, et de Chee Soo Lui, le fils du parrain de Chinatown... Impossible ! Les deux pires flics de la grosse pomme décident de voler à son secours, quitte à mettre à feu, à sang et à sac ce paisible quartier new-yorkais et à le passer la moulinette impériale.