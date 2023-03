BD Carlo Acutis

Né en 1991, mort en 2006, béatifié en 2020, Carlo Acutis est une source d'inspiration et un modèle pour notre génération. Cet ado au caractère vif et généreux, grand amoureux de l'Eucharistie, a mis sa passion pour l'informatique au service de l'évangélisation et a profondément touché les personnes qui l'ont rencontré. Il connaît aujourd'hui un rayonnement croissant auprès des jeunes du monde entier. Il fallait une BD pour rendre l'intensité de cette vie si brève, moderne et lumineuse. Les lecteurs, jeunes ou moins jeunes, découvriront de manière vivante l'univers de Carlo Acutis et ce qui fait de lui un saint si attachant.