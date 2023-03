Molière Tome 3 : Survivre à Jean-Baptiste

" On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps ! " En ce soir de février 1673, alors qu'il vient de jouer pour la quatrième fois Le Malade imaginaire, Molière s'effondre. Le célèbre dramaturge se meurt ... Tandis que son épouse le conduit à leur domicile, son ami La Grange la met en garde : bien que chef de la Troupe du Roi, sans un prêtre pour le confesser, Molière sera jeté à la fosse commune et toute son oeuvre avec ! Alors que son entourage se lance à la recherche d'un homme d'Eglise dans les rues de Paris, Molière divague. Des souvenirs de sa vie tumultueuse lui reviennent : son mariage avec la jeune Armande, source de tant de commérages, ses succès (L'Ecole des femmes) mais aussi ses moments de disgrâce (Tartuffe)... Auteur transgressif, Molière a su brillamment mettre en scène les travers de la société, provoquant le rire du public, mais s'attirant les foudres du clergé. Au point que, même mort, l'artiste continue d'engendrer la polémique. Faut-il accorder une sépulture religieuse à Molière, et ainsi lui ouvrir les portes de la renommée posthume, lui qui s'est permis tant d'outrances envers la religion ? C'est désormais l'archevêque de Paris qu'Armande devra convaincre. Si le plus grand auteur comique de son temps s'en ira dans l'ombre, la postérité se chargera de faire entrer à jamais son oeuvre dans la lumière.