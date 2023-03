Le souffle parfumé des anges. Clairsentience. Initiez-vous à la clairsentience

Comment travailler votre clairsentience et faire confiance à vos sens pour recevoir des messages angéliques. Un ouvrage à la fois personnel et pratique dans lequel l'auteure Elodie Dracon vous livre tous les secrets de son expertise. Elle révèle ainsi toutes les méthodes efficaces pour développer votre clairsentience, apprendre à recevoir les messages des anges et à les interpréter pour améliorer votre vie.