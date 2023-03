Captain America : Symbol of Truth. Tome 1

Sam Wilson reprend le bouclier de Captain America ! Il va vite avoir du pain sur la planche, car Misty Knight l'envoie traquer un mystérieux groupe, ce qui va le mettre sur la piste d'une conspiration impliquant l'Amérique... et le Wakanda ! Sam est-il prêt pour affronter les défis qui l'attendent ? Mois très important pour Captain America, avec le lancement en parallèle de deux nouvelles séries consacrées au légendaire héros ! L'une suit Steve Rogers dans une saga qui remet en cause toutes ses convictions, tandis que l'autre est consacrée à Sam Wilson, qui incarnera bien Captain America dans le film Captain America : New World Order qui sortira en 2024 !