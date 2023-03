Ana-Eva Bergman. Voyage vers l'intérieur

Née à Stockholm en 1909, Anna-Eva Bergman se forme à Oslo, à Vienne, puis à Paris. Après l'illustration et l'écriture, elle se consacre pleinement à la peinture à partir de 1946. Au fil des ans, elle élabore un langage non figuratif singulier, basé sur un vocabulaire de formes simples inspiré par les paysages nordiques et méditerranéens. Bien que célébrée et exposée dans le monde entier de son vivant, l'oeuvre d'Anna-Eva Bergman demande aujourd'hui à être reconsidérée plus largement dans le champ de l'histoire de l'art. Cet ouvrage apporte un éclairage décisif dans la redécouverte de l'artiste franco-norvégienne, notamment sur sa relation particulière au paysage, la pureté radicale de ses couleurs et de ses formes, ainsi que l'usage très spécifique d'un matériau devenu sa signature : la feuille de métal.