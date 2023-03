Les trous noirs et les mystères de la matière sombre

Une plongée au coeur des trous noirs. Du temps de Newton déjà, les scientifiques imaginaient des "étoiles sombres" qui exerçaient une attraction si puissante que même la lumière ne pouvait y échapper. Ces derniers temps, grâce aux nouveaux radiotélescopes et aux avancées théoriques de génies tels que Wheeler et Hawking, les trous noirs sont passés du statut d'hypothèse fantaisiste à celui de réalité fascinante, voire inquiétante. De la façon dont ils déforment l'espace et le temps aux paradoxes scientifiques qu'ils induisent, tout dans les trous noirs semble extrême. Et certains murmurent même qu'ils seraient une porte secrète vers d'autres univers.