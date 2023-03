Seules les bêtes

Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée qui fait l'ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste et que l'hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette disparition. Tour à tour, elles prennent la parole et chacune a son secret, presque aussi précieux que sa propre vie. Et si le chemin qui mène à la vérité manque autant d'oxygène que les hauteurs du ciel qui ici écrase les vivants, c'est que cette histoire a commencé loin, bien loin de cette montagne sauvage où l'on est séparé de tout, sur un autre continent où les désirs d'ici battent la chamade. L'auteur nous plonge dans une Lozère aride et magnifique et ne nous laisse pas une minute de répit. Colin Niel a aussi le don de nous transporter au coeur de la nature humaine. Le Parisien. Prix polar en séries Prix Landerneau polar Prix Cabri d'or de l'Académie cévenole Prix Gouttes de Sang d'encre Prix du roman Cézam inter-CE.