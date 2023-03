Petit précis vigne et vin. Tome 2, Vini

Ce deuxième tome rassemble toutes les connaissances concernant la production des différents vins. - La maturité et la récolte - Composition chimique de la baie - Amélioration de la matière première - Protection de la matière première, du vin et hygiène - Transformation du raisin en vin, microbiologie - Vinification : blancs, rosés, rouges, effervescents - Evolutions physico-chimique et biologiques des vins - L'élevage des vins - Clarification et stabilisation des vins - Conditionner les vins - Analyses physico-chimiques des mouts et des vins - Analyses sensorielles - Conception d'un chai - Vin et santé