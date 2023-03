Il était un souvenir

Au crépuscule de sa vie, Jenny se réfugie dans ses souvenirs. Chaque jour, elle ouvre presque religieusement un ancien coffret qui contient des lettres, des photos et des coupures de presse jaunies remontant aux années 1940. Jenny sait que le temps est venu désormais de se mettre en paix avec les fantômes de son passé. Et de réparer ses erreurs. Elle doit enfin retourner en Italie, dans ce petit village perché sur la côte méditerranéenne, qu'elle n'a pas revu depuis quatre-vingts ans. C'est dans cet endroit enchanteur que, pendant la guerre, elle a vécu ses plus belles années et ses plus tragiques moments. Peu à peu, les souvenirs d'une histoire d'amour et de trahison remontent à la surface. Un secret qui a hanté Jenny et a tragiquement bouleversé les destins de deux familles pendant des décennies...