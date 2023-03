Stephen Curry, l'excellence

Quadruple champion NBA, MVP des Finals, double MVP de la saison régulière, double champion du monde avec Team USA, recordman du nombre de paniers à trois-points réussis, Stephen Curry est à 35 ans une légende vivante du basket mondial. Sous-estimé au début de sa carrière en raison de sa taille, de son visage de gamin et d'un jeu atypique, il s'est imposé au point de révolutionner son sport. En remportant une quatrième bague NBA en 2022, il a installé sa franchise au panthéon des grandes dynasties de l'histoire de la NBA. Et si c'était lui le joueur le plus marquant de sa génération ?