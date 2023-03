Le Cerveau, machine à inventer

Avec son humour mordant, le général de Gaulle disait à propos des scientifiques : "Des chercheurs on en trouve, des trouveurs on en cherche". Certes, les chercheurs sont plus nombreux que les "découvreurs" , car faire une découverte et inventer quelque chose de nouveau, d'utile, d'inattendu et de singulier, cela n'a rien d'évident. Comment se déroule la recherche scientifique jusqu'à la découverte ? Quels sont les mécanismes à l'oeuvre dans le cerveau ? Le chercheur observe, s'étonne, raisonne, expérimente, trouve, vérifie... Existerait-il un profil type du découvreur et, dans ce cas, quelles seraient ses qualités : la curiosité? l'imagination ? une certaine manière de raisonner ? Yves Agid décortique le processus de création qui n'est ni banal, ni classique, ni académique, ni routinier et, au fil d'expériences aussi amusantes que surprenantes, nous montre que devenir un bon chercheur, cela s'apprend, et que personne n'est à l'abri de faire une découverte. Yves Agid est Professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire à l'Université Pierre et Marie Curie, membre de l'Académie des sciences, fondateur de l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) à Paris. Il est notamment l'auteur, chez Albin Michel, d'un livre d'entretiens avec Roger-Pol Droit, Je marche donc je pense (2022).