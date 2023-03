Expédition nature. Edition

Plus de 100 activités pour explorer et comprendre la nature Véritable guide d'exploration de la nature, ce gros cahier permet à l'enfant d'apprendre à s'orienter, à identifier les différentes espèces d'arbres et de plantes, à reconnaître les principales constellations, à connaître les attitudes à adopter pour assurer sa sécurité et celle des autres, etc. Des informations pratiques et de nombreuses activités et jeux pour apprendre explorer la nature et vivre des aventures en toute sécurité.