Une de moins. Une enquête de Maud Graham

Une nouvelle enquête inédite de Maud Graham, la détective la plus reconnue au Québec. - Un roman policier sur les sujets brulants du moment Dès le début du confinement en 2020, la détective Maud Graham affirme qu'il y aura une recrudescence de féminicides, les victimes étant enfermées avec leurs bourreaux. Malheureusement, sa prédiction s'avère exacte. En constatant la vague grandissante de ces meurtres dans la province, elle se sent impuissante, pensant à ces femmes qu'on n'arrive pas à protéger. Lorsqu'un nouveau drame survient à Québec, Graham constate que ce féminicide dissimule une autre réalité, tout aussi violente et inquiétante. Car ce n'est pas seulement l'agressivité de certains conjoints qui culmine : la haine d'autres hommes, tapis derrière leurs écrans d'ordinateur, ne cesse de croître...