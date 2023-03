Quelles perspectives pour les processus électoraux en République de Guinée ?

Expression démocratique par excellence, l'élection est aussi un moment de grande fébrilité politique. De plus en plus malmené ou contesté, le vote ne semble plus suffire pour garantir la légitimité des autorités alors élues et le temps pour exercer sa citoyenneté devient ainsi un véritable défi pour ceux qui l'organisent. A l'image de nombreux pays sur le continent africain, la République de Guinée n'échappe pas à cette dynamique et aux tensions électorales qu'elle induit. Saïkou Oumar Baldé et Mathieu Mérino exposent les principales questions inhérentes à l'organisation des prochaines élections de sortie de Transition en Guinée et mettent en perspective différents travaux relatifs aux processus électoraux.