Métrobreizh. Lorànt Deutsch vous raconte l’histoire de la Bretagne, ses traditions et légendes

Breizh : la Bretagne en breton... Une péninsule où, il y a six mille ans, des peuplades venues des confins du monde ont planté dans le sol des pierres de plusieurs tonnes qui se dressaient comme autant de suppliques vers le ciel... Au détour des villes et des villages, c'est toute l'histoire de la Bretagne qui reprend vie : sa fidélité celtique, sa foi chrétienne teintée de druidisme, ses légendes arthuriennes et ses femmes influentes. On découvre une population indépendante et généreuse, qui a aboli le servage huit siècles avant la France, refusé la violence des guerres de Religion, et qui, aujourd'hui, a décidé de suivre un nécessaire progrès : protéger sa nature avec l'agroécologie tout en préservant sa musique, ses langues et ses traditions.