La boîte à outils de la créativité. 3e édition

Comment sortir des sentiers battus et trouver des solutions originales face à des problèmes récurrents ? Quel chemin prendre pour arriver à la solution idéale ? Quelles sont les méthodes pour imaginer des produits ou des services innovants ? Comment concilier créativité, imaginaire et nouvelles technologies ? Comment confronter les idées de chacun pour sélectionner la meilleure ? Comment formaliser ses idées ? Découvrez 71 outils et méthodes qui permettent de faire preuve de créativité dans tout type de situation. Traité de façon synthétique et pratique, chaque outil est décrit sur 2 ou 4 pages, comprenant l'essentiel en français et en anglais, les objectifs spécifiques, le contexte d'utilisation, les étapes de mise en oeuvre, les avantages et les précautions à prendre, ainsi que des conseils méthodologiques. 7 vidéos pédagogiques, accessibles par QR Codes, présentent quelques outils en situation. Dans cette 3e édition, les auteurs mettent l'accent sur le design thinking et le processus créatif et donnent ainsi au lecteur de nouveaux moyens de stimuler sa créativité, seul ou en groupe.