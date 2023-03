Raymond Lefebvre. La révolution et la mort

Premier ouvrage consacré à Raymond Lefebvre (1891-1920), figure oubliée de la vie politique et littéraire française. Figure oubliée de la vie politique et littéraire française, Raymond Lefebvre (1891-1920) a joué, de 1916 à 1920, un rôle important que permettent de mesurer des dizaines d'articles publiés dans la presse pacifiste, plusieurs pamphlets, deux oeuvres de fiction et un ouvrage autobiographique. Sa mystérieuse disparition à son retour de la Russie révolutionnaire, à la veille du Congrès de Tours, a donné lieu à un processus d'héroïsation que le PCF a entretenu une dizaine d'années durant. Emanant d'archivistes, d'historiens du politique et de la littérature ainsi que d'une historienne de l'art, les études réunies ici reviennent sur son parcours, ses combats et ses écrits mais s'arrêtent aussi à des données intimes de son existence, de son expérience de la guerre et à sa relation amoureuse avec l'artiste polonaise Mela Muter. Sont en outre transcrits plusieurs textes inachevés et des extraits inédits de correspondances.