Réussir le concours d'entrée en médecine. Physique Chimie Mathématiques Biologie

Un livre complet (maths, physique, chimie et biologie) pour apprendre et réviser en vue de réussir le concours d'entrée en médecine. Ce livre permet de couvrir en un seul volume les principales matières sur lequel le concours d'entrée en médecine et dentisterie va porter : - physique, - mathématiques, - chimie, - biologie Après un rappel bref -sous forme de fiches- des divers concepts incontournables, de nombreuses questions à choix multiples (QCM) sont proposées à l'étudiant afin de l'habituer à ce mode d'évaluation. Une synthèse sous forme d'une carte conceptuelle figure à la fin de chaque fiche afin de bien comprendre les différents concepts impliqués dans la résolution des exercices. A la fin de chacune des grandes parties (Maths, physique, chimie, biologie) d'une rubrique Testez-vous pour le jour J, qui propose une quinzaine de QCM spécifiquement adaptés à l'examen. L'étudiant se retrouve dans les conditions proches du réel. Les QCM ont été revus et adaptés et des exercices dispensant de tout recours à la calculatrice ont été rajoutés. L'étudiant peut également s'entrainer en ligne avec de nombreux QCM mis à sa disposition.